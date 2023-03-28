Объявлен новый состав членов правления Caspian Energy Club

“Ежегодно в третий день, третьей недели, третьего месяца Caspian Energy Club проводит выборы нового состав членов правления. В этом году очередные выборы членов правления Caspian Energy Club начались 15 марта. В связи с условиями пандемии выборы проводились три дня и результат был объявлен 28 марта", - сообщил главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.

В первый день выборов был организован Grand CEO Lunch с участием руководителей и представителей более чем 20-ти государственных структур и 160-ти компаний.

На второй день выборов был проведен семинар на тему "Система антикоррупционного менеджмента ISO 37001:2016", организованный Азербайджанским институтом стандартизации, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса - KOBIA, компанией «SGS Азербайджан» и Caspian Energy Club. На мероприятии приняли участие представители около 10 руководителей и представителей государственных структур и 100 частных компаний.

В последний день выборов был организован CEO Breakfast, в ходе которого продолжилось голосование, а затем был проведен подсчет голосов.

Общее количество избирателей составило 297 человек. По результатам голосования из 16 кандидатов только шестеро набрали необходимое количество голосов и вошли в состав новых членов правления Caspian Energy Club. Один кандидат не набрал ни одного голоса.

Согласно “Положению о членах правления Caspian Energy Club” в правлении может быть от 7 до 9 участников. В связи с этим 12 апреля оставшиеся 9 кандидатов поборются за вакантные места в правлении Caspian Energy Club.

По результатам голосования проведенного с 15 по 17 марта в состав нового правления Caspian Energy Club вошли: Тельман Алиев (Caspian Energy Club) - 237 голосов, Зарифа Гамзаева (Gazelle Group) - 79 голосов, Руслан Алиев (ПО "Азеригаз") - 63 голоса, Рашад Абасов (ASE express) - 57 голосов, Саваш Узан (Azersun Holding) - 54 голоса, Асад Насруллаев (Debet Safety) - 51 голос.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Чехии, Израиле, Германии, Польше, Словакии, ОАЭ, а также полномочных представителей в различных странах мира.