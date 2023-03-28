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Дальнее зарубежье 28.03.2023 17:34

Болгария не располагает снарядами для поставок в Украину в рамках инициативы ЕС

София не будет принимать участия в поставках 155-миллиметровых снарядов Украине, поскольку не располагает ими, сообщил во вторник министр экономики Болгарии Никола Стоянов, комментируя проект ЕС и Европейского оборонного агентства о предоставлении Киеву 1 млн единиц боеприпасов.

"Эти 1 млн единиц боеприпасов должны быть поставлены с каких-то складов. В Болгарии таких снарядов нет, в болгарской армии не используют этот калибр, вот простая причина, по которой мы не можем предоставить их Украине", - приводит слова министра Болгарское национальное телевидение.

Стоянов отметил, что Болгария не намерена поставлять на Украину и старые снаряды советского стандарта: "Эти изделия после доработки, проверки и в случае, если они будут признаны годными, направят на закрытие уже имеющихся контрактов. Речи о новых договорах вообще не идет".

На саммите ЕС в конце февраля лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Украине боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, СНАРЯДЫ, СИТУАЦИЯ


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