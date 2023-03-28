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Дальнее зарубежье 28.03.2023 16:18

Афганец совершил нападение с ножом на посетителей центра мусульман-исмаилитов в Лиссабоне, двое погибли

Две женщины скончались во вторник от ножевых ранений, полученных в результате нападения в центре мусульман-исмаилитов в Лиссабоне, сообщает португальская телерадиокомпания РТП.

Напавший, гражданин Афганистана, после прибытия полиции пытался скрыться с места происшествия, однако получил ранение во время погони. Он задержан и доставлен в больницу.

Мотивы нападения остаются неизвестными. На месте продолжают работать полицейские и сотрудники Службы общественной безопасности.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, МУСУЛЬМАНЕ, ЦЕНТР, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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