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Дальнее зарубежье 28.03.2023 21:01

В Северной Ирландии повысили до "сильного" уровень террористической опасности

Британская служба безопасности MI5 повысила уровень террористической опасности в Северной Ирландии с "существенного" до "сильного", что указывает на высокую вероятность теракта, сообщает во вторник Sky News.

"MI5 увеличила уровень террористической опасности в Северной Ирландии с "существенного", когда есть угроза теракта, до "сильного", когда существует высокая вероятность нападения", - приводит Sky News слова министра по делам Северной Ирландии Криса Хитона-Харриса, который прокомментировал решение MI5.

При этом он упомянул о "небольшом числе" лиц, которые могут прибегнуть к "политически мотивированному насилию".

В субботу в Северной Ирландии задержали человека в рамках расследования убийства оперативника Джона Колдуэлла, ответственность за которое взяла на себя так называемая "Новая Ирландская республиканская армия" - небольшая военизированная группировка, члены которой выступают против британского присутствия в Северной Ирландии и за объединение с Республикой Ирландия. В Великобритании эту группировку считают террористической.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЕВИРЛАНДИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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