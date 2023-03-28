Совет ЕС постановил сократить на 100% выбросы автомобилями CO2 с 2035 года

Совет ЕС принял во вторник постановление по более строгим стандартам выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и легких грузовиков с целью добиться стопроцентного сокращения таких выбросов с 2035 года.

"Я рада видеть, что ЕС выполняет свои обещания по пакету Fit for 55 (климатическому плану Евросоюза по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году до 55% по сравнению с 1990 годами - ИФ). Новые правила откроют возможности для передовых технологий и создадут импульс для инвестиций в будущее, свободное от ископаемых видов топлива", - заявила министр климата и окружающей среды председательствующей в Совете ЕС Швеции Ромина Пурмохтари.

Принятое постановление определяет следующие цели: сокращение выбросов CO2 на 55% для новых легковых автомобилей и на 50% для новых легких грузовиков с 2030 по 2034 год по сравнению с уровнями 2021 года. С 2035 года - 100% сокращения выбросов CO2 для этих обоих видов автотранспорта.

Как объясняют в Брюсселе, новые правила предусматривают сокращение выбросов от автомобильного транспорта, на который приходится наибольшая доля выбросов в транспортном секторе, и обеспечивают целенаправленный импульс для автомобильной промышленности, чтобы "перейти к мобильности с нулевым уровнем выбросов, обеспечивая при этом постоянные инновации в отрасли".