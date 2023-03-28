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Внешняя политика 28.03.2023 17:17

Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Израиль и Палестину

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

"В рамках визита 29-30 марта запланированы встречи министра Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По данным ведомства, в рамках визита в Израиль Байрамов также примет участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Тель-Авиве.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, БЛИЖВОСТОК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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