Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Израиль и Палестину

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину. "В рамках визита 29-30 марта запланированы встречи министра Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран", - говорится в сообщении МИД Азербайджана. По данным ведомства, в рамках визита в Израиль Байрамов также примет участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Тель-Авиве. Р.Керимов

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