Исполком МОК отложил решение по допуску россиян и белорусов до международных турниров - Бах

Международный олимпийский комитет (МОК) вернется к вопросу о допуске россиян до летней Олимпиады 2024 года в Париже позднее, заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции во вторник.
"МОК оставляет за собой право вернуться к вопросу их участия в Олимпиаде 2024 года, когда это будет возможно", - сказал Бах.
Глава МОК отметил, что санкции, наложенные ранее, остаются в силе. Под запретом остаются российские и белорусские флаги и гимны, чиновникам из этих стран запрещено присутствовать на международных соревнованиях. Также остается в силе запрет на проведение международных турниров в России и Белоруссии.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.
В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, в частности, осуждение проведение Россией спецоперации на Украине.
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