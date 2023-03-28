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Здравоохранение 28.03.2023 20:46

В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 74 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 494, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 22 случая.

За 24 часа от COVID-19 умерло 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 175 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 115 человек (+6 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 204 человека.

За сутки медики провели 1 721 теста на коронавирус против 682 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 555 тыс. 412 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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