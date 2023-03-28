Американские нефтедобытчики резко сократили хеджирование рисков снижения цен на нефть

Американские нефтедобывающие компании в этом году неохотно хеджируют риски снижения цен на нефть, ожидая роста котировок в будущем, пишет Financial Times.
На прошлой неделе цены падали до минимумов с конца 2021 года из-за опасений разрастания банковского кризиса и рецессии в США. С тех пор фьючерсы на североамериканскую нефть марки WTI восстановились до примерно $73 за баррель, однако при таких ценах компании могут быть вынуждены сокращать инвестиции или выплаты акционерам, говорят аналитики.
"Падение котировок стало тревожным сигналом", - отметил Мэтт Бернстайн из Rystad Energy.
По данным Rystad, крупнейшие торгующиеся на бирже нефтепроизводители США захеджировали около 27% ожидаемого объема добычи в 2023 году против более 40% годом ранее.
При этом многие компании, включая Pioneer Natural Resources, EOG Resources (SPB: EOG) и ConocoPhillips, практически не пользуются инструментами хеджирования и не планируют этого делать.
Так, по словам главы Pioneer Скотта Шеффилда, недавнее снижение цен на нефть "не имеет ничего общего с отсутствием спроса", и "мы можем увидеть нефть по $100 за баррель до конца этого года".
"Хеджировать мы не собираемся", - сказал он.
Во многом нежелание нефтепроизводителей хеджировать цены объясняется ситуацией на начало прошлого года, когда они зафиксировали цены на будущие поставки на уровне примерно $55 за баррель, а затем котировки подскочили выше $100 за баррель после начала российской спецоперации на Украине, отмечает FT.
Между тем аналитики Energy Aspects отметили наличие "понижательных рисков для нефтедобычи в США, если котировки останутся на текущем уровне", поскольку сектор "вступил в 2023 год с рекордно низкими объемами захеджированных поставок".
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