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Дальнее зарубежье 28.03.2023 21:57

В Израиле начались переговоры по вызвавшей массовые протесты судебной реформе

В Израиле стартовали переговоры вокруг судебной реформы, предложенной правительством премьера Биньямина Нетаньяху, они проходят в резиденции президента в Иерусалиме, сообщает Times of Israel.

Переговорный процесс открыл президент Ицхак Герцог, на них присутствуют представители оппозиции, правящей партии "Ликуд" и ее партнеров по коалиции.

При этом некоторые израильтяне, поддерживающие планы правительства Нетаньяху и выступающие против компромисса с оппозицией, собрались во вторник на акцию протеста. Еще около 3 тыс. человек вышли на демонстрацию в Тель-Авиве - они протестуют против судебной реформы, несмотря на то, что Нетаньяху пообещал ее заморозить и добиться компромиссного варианта с оппозицией.

Между тем, лидеры протеста резервистов Армии обороны Израиля, заявившие на прошлой неделе, что прервут тренировки в знак протеста против реформы, объявили, что во вторник вернутся к работе в привычном графике. Неявка на еженедельные тренировки имела бы серьезные последствия, потому что армейские пилоты, пропустившие их, не были бы допущены до выполнения боевых заданий, отмечает Times of Israel.

В понедельник Нетаньяху заявил, что реализация судебной реформы в Израиле будет приостановлена как минимум до завершения парламентских каникул. При этом он отметил, что большинство его сторонников поддерживают реформу, поэтому "в той или иной форме она будет проведена".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РЕФОРМА, ПЕРЕГОВОРЫ, СИТУАЦИЯ


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