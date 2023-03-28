В Израиле начались переговоры по вызвавшей массовые протесты судебной реформе

В Израиле стартовали переговоры вокруг судебной реформы, предложенной правительством премьера Биньямина Нетаньяху, они проходят в резиденции президента в Иерусалиме, сообщает Times of Israel.
Переговорный процесс открыл президент Ицхак Герцог, на них присутствуют представители оппозиции, правящей партии "Ликуд" и ее партнеров по коалиции.
При этом некоторые израильтяне, поддерживающие планы правительства Нетаньяху и выступающие против компромисса с оппозицией, собрались во вторник на акцию протеста. Еще около 3 тыс. человек вышли на демонстрацию в Тель-Авиве - они протестуют против судебной реформы, несмотря на то, что Нетаньяху пообещал ее заморозить и добиться компромиссного варианта с оппозицией.
Между тем, лидеры протеста резервистов Армии обороны Израиля, заявившие на прошлой неделе, что прервут тренировки в знак протеста против реформы, объявили, что во вторник вернутся к работе в привычном графике. Неявка на еженедельные тренировки имела бы серьезные последствия, потому что армейские пилоты, пропустившие их, не были бы допущены до выполнения боевых заданий, отмечает Times of Israel.
В понедельник Нетаньяху заявил, что реализация судебной реформы в Израиле будет приостановлена как минимум до завершения парламентских каникул. При этом он отметил, что большинство его сторонников поддерживают реформу, поэтому "в той или иной форме она будет проведена".
Джуканович считает своих соперников популистами, нацеленными на тесные связи с Россией
Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Израиль и Палестину
В Лачине до конца 2023г завершится строительство до 500 частных домов – Алиев
Рост ВВП Азии в 2023г ускорится до 4,5%
Американские нефтедобытчики резко сократили хеджирование рисков снижения цен на нефть
Спецслужба Азербайджана расценила как теракт вооруженное покушение на депутата парламента
Вьетнам планирует увеличить до 45 дней срок безвизового пребывания туристов
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Объявлен новый состав членов правления Caspian Energy Club
5 команд Бакинской высшей школы нефти SOCAR вышли в финал TEKNOFEST
Yelo Bank стал первым банком Азербайджана, ставшим членом Microfinance Centre
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна