Джуканович считает своих соперников популистами, нацеленными на тесные связи с Россией

Президент Черногории Мило Джуканович заявил во вторник, что нынешнее коалиционное правительство придерживается "брутального популизма".
В интервью агентству Associated Press он указал, что жителям страны во втором туре выборов в воскресенье предстоит выбрать между его политическим курсом, направленным на сближение с ЕС, и "брутальными популистами", которые выступают за более тесные связи с Россией и Сербией.
Джуканович также добавил, что регион Западных Балкан стал "платформой" для распространения "антиевропейских" настроений из-за многолетнего "небрежного подхода" со стороны ЕС к этой части Европы.
По его словам, с момента прихода к власти коалиционного правительства после выборов 2020 года Черногория значительно ослабла экономически.
2 апреля в Черногории пройдет второй тур президентских выборов, в котором примут участие фавориты первого тура - нынешний президент Мило Джуканович, которому 61 год, и представитель движения "Европа сейчас", 36-летний экономист Яков Милатович.
Агентство напоминает, что Милатович располагает поддержкой коалиционного правительства.
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