Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.03 $/bbl +/- WTI 72.81 +3.55 Brent 78.12 +3.13

28.03.2023 22:52

Джуканович считает своих соперников популистами, нацеленными на тесные связи с Россией

Президент Черногории Мило Джуканович заявил во вторник, что нынешнее коалиционное правительство придерживается "брутального популизма".

В интервью агентству Associated Press он указал, что жителям страны во втором туре выборов в воскресенье предстоит выбрать между его политическим курсом, направленным на сближение с ЕС, и "брутальными популистами", которые выступают за более тесные связи с Россией и Сербией.

Джуканович также добавил, что регион Западных Балкан стал "платформой" для распространения "антиевропейских" настроений из-за многолетнего "небрежного подхода" со стороны ЕС к этой части Европы.

По его словам, с момента прихода к власти коалиционного правительства после выборов 2020 года Черногория значительно ослабла экономически.

2 апреля в Черногории пройдет второй тур президентских выборов, в котором примут участие фавориты первого тура - нынешний президент Мило Джуканович, которому 61 год, и представитель движения "Европа сейчас", 36-летний экономист Яков Милатович.

Агентство напоминает, что Милатович располагает поддержкой коалиционного правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Выбрать президента Черногории в первом туре не удалось Президент Азербайджана провел встречу с главой парламента Черногории Генсек НАТО и президент Черногории обсудили способы решения связанных с РФ проблем Туск указал президенту Черногории на необходимость конкретных действий для вступления в ЕС Президент Черногории доволен курсом страны на евроатлантическую интеграцию Россия видит перспективы сотрудничества с Нигерией в расширении ВТС и производстве алюминия - Путин Азербайджан рассчитывает на увеличение потока туристов из Черногории - Алиев Азербайджан финансирует строительство детсада в Черногории Азербайджан может участвовать в инвестиционных проектах в Черногории Президент Азербайджана обсудил со спикером парламента Черногории взаимодействие двух стран в международных организациях

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az