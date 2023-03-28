Джуканович считает своих соперников популистами, нацеленными на тесные связи с Россией

Президент Черногории Мило Джуканович заявил во вторник, что нынешнее коалиционное правительство придерживается "брутального популизма".

В интервью агентству Associated Press он указал, что жителям страны во втором туре выборов в воскресенье предстоит выбрать между его политическим курсом, направленным на сближение с ЕС, и "брутальными популистами", которые выступают за более тесные связи с Россией и Сербией.

Джуканович также добавил, что регион Западных Балкан стал "платформой" для распространения "антиевропейских" настроений из-за многолетнего "небрежного подхода" со стороны ЕС к этой части Европы.

По его словам, с момента прихода к власти коалиционного правительства после выборов 2020 года Черногория значительно ослабла экономически.

2 апреля в Черногории пройдет второй тур президентских выборов, в котором примут участие фавориты первого тура - нынешний президент Мило Джуканович, которому 61 год, и представитель движения "Европа сейчас", 36-летний экономист Яков Милатович.

Агентство напоминает, что Милатович располагает поддержкой коалиционного правительства.