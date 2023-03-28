Депутат парламента Азербайджана ранен в результате вооруженного нападения - СМИ

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фазиль Мустафа подвергся во вторник вечером вооруженному нападению, он ранен, сообщают азербайджанские СМИ.
По данным СМИ, Мустафа получил два пулевых ранения возле своего дома.
В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование по факту нападения на депутата, а также розыск стрелявшего.
По информации СМИ, Фазиль Мустафа получил ранения в ногу и в плечо. «Его жизнь вне опасности», - сообщают СМИ.
Р.Ахмедов
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