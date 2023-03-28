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Происшествия 28.03.2023 22:40

Депутат парламента Азербайджана ранен в результате вооруженного нападения - СМИ

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фазиль Мустафа подвергся во вторник вечером вооруженному нападению, он ранен, сообщают азербайджанские СМИ.

По данным СМИ, Мустафа получил два пулевых ранения возле своего дома.

В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование по факту нападения на депутата, а также розыск стрелявшего.

По информации СМИ, Фазиль Мустафа получил ранения в ногу и в плечо. «Его жизнь вне опасности», - сообщают СМИ.

Р.Ахмедов

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Тэги: ДЕПУТАТ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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