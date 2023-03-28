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Регион 28.03.2023 22:49

МИД Азербайджана ответил на обвинения главы гражданской миссии ЕС в Армении

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде решительно осудил заявление главы гражданской миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера о том, что якобы Азербайджан весной 2023 года готовится к нападению.

«Мы решительно осуждаем тот факт, что глава гражданской миссии ЕС, основываясь на ложных и клеветнических утверждениях армянской стороны, высказал мнение о том, что Азербайджан якобы готовится к нападению, и представил основную задачу миссии ЕС как «защиту Армении от Азербайджана». Нами (Азербайджаном – ИФ) неоднократно подчеркивалась необходимость предотвращения злоупотреблений этой миссией, направленных на подрыв процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в комментариях Гаджизаде.

По его словам, «миссия ЕС (в Армении – ИФ) не должна поддаваться ложным и клеветническим утверждениям и должна действовать в соответствии со своим мандатом».

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ЕС, АРМЕНИЯ


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