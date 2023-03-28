МИД Азербайджана ответил на обвинения главы гражданской миссии ЕС в Армении

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде решительно осудил заявление главы гражданской миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера о том, что якобы Азербайджан весной 2023 года готовится к нападению.
«Мы решительно осуждаем тот факт, что глава гражданской миссии ЕС, основываясь на ложных и клеветнических утверждениях армянской стороны, высказал мнение о том, что Азербайджан якобы готовится к нападению, и представил основную задачу миссии ЕС как «защиту Армении от Азербайджана». Нами (Азербайджаном – ИФ) неоднократно подчеркивалась необходимость предотвращения злоупотреблений этой миссией, направленных на подрыв процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в комментариях Гаджизаде.
По его словам, «миссия ЕС (в Армении – ИФ) не должна поддаваться ложным и клеветническим утверждениям и должна действовать в соответствии со своим мандатом».
Р.Ахмедов
Джуканович считает своих соперников популистами, нацеленными на тесные связи с Россией
Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Израиль и Палестину
В Лачине до конца 2023г завершится строительство до 500 частных домов – Алиев
Рост ВВП Азии в 2023г ускорится до 4,5%
Американские нефтедобытчики резко сократили хеджирование рисков снижения цен на нефть
Спецслужба Азербайджана расценила как теракт вооруженное покушение на депутата парламента
Вьетнам планирует увеличить до 45 дней срок безвизового пребывания туристов
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Объявлен новый состав членов правления Caspian Energy Club
5 команд Бакинской высшей школы нефти SOCAR вышли в финал TEKNOFEST
Yelo Bank стал первым банком Азербайджана, ставшим членом Microfinance Centre
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна