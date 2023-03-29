Украина сформировала первые три роты БПЛА

Украина сформировала первые три роты пехоты нового поколения – ударные роты БПЛА, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров
«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры», - написал он в Телеграм-канале.
Как сообщил Федоров, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. "Будут наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизни. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки - бесперебойная связь на поле боя. Все это - наше конкурентное преимущество над россиянами", - отметил он.
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