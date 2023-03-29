Спецслужба Азербайджана расценила как теракт вооруженное покушение на депутата парламента

Служба госбезопасности Азербайджана расценила как террористический акт вооруженное нападение на депутата Милли Меджлиса (парламента) Фазиля Мустафу, в результате которого парламентарий получил пулевое ранение.
«28 марта в 21:51 перед домом (в пригороде Баку – ИФ) депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автомата "Калашников". В результате теракта депутат получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра. Ему оказывается необходимое медицинское обслуживание, состояние оценивается как стабильное. Угрозы для жизни депутата нет», - говорится в информации СГБ.
В связи с инцидентом в Главном следственном управлении СГБ возбуждено уголовное дело по статье 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.
«В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление и привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего теракт, и иных лиц, причастных к совершению преступления», - подчеркивает спецслужба.
По информации медицинской службы TABIB, Фазиль Мустафа прооперирован, его состояние оценивается как стабильное.
Р.Ахмедов
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