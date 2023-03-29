Более 50 полицейских получили ранения в ходе парижских протестов против пенсионной реформы

Парижская префектура полиции сообщила о ранении 53 представителей правоохранительных органов в столкновениях сил порядка с манифестантами, протестовавшими против пенсионной реформы во французской столице 28 марта.
Наиболее значительные потасовки возникли на подходах к финальному пункту назначения многотысячной манифестации - площади Насьон, сообщает в среду BFMTV. "78 человек были задержаны, пятеро оштрафованы, и 53 члена сил порядка ранены. 11 манифестантов доставлены в больницы, 12 получили помощь спасателей на месте", - отмечается на сайте телеканала со ссылкой на данные префектуры.
Главными зачинщиками беспорядков под конец движения колонны были некоторые участники манифестации, одетые в черное и с закрытыми масками лицами. Они кидали в полицейских булыжники и бутылки. До этого ими был разгромлен и разграблен супермаркет Leclerc, они поджигали мусорные контейнеры и портили городское имущество.
Полиция применяла слезоточивый газ для разгона погромщиков и освобождения пути для подъезда пожарных и свободного продвижения колонны, объясняют в префектуре. При этом правоохранительные органы отмечают спокойное и мирное поведение основной организованной колонны.
Накануне вечером МВД сообщило, что на улицы Парижа вышли 93 тыс. манифестантов, а в целом по стране - 740 тыс. Это меньше, чем во время предыдущего дня протестов 23 марта. В свою очередь профсоюзное объединение Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявило о 450 тыс. протестовавших в столице и более 2 млн во Франции в целом.
Ранее министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявлял, что 28 марта в стране на акциях протеста будут задействованы 13 тыс. представителей правоохранительных органов, в том числе 5,5 тыс. в Париже.
Французские профсоюзы объявили, что следующий день массовых забастовок и манифестаций пройдет 6 апреля.
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