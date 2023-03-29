Нефть ускорила рост

Подъем цен на нефть усилился днем в среду и продолжается третью сессию подряд на данных о сокращении запасов нефти и бензина в США и тревог по поводу предложения топлива на мировом рынке.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 подорожали на $0,9 (1,14%) - до $79,55 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $1 (1,37%) - до $74,2 за баррель.

Во вторник Brent выросла в цене на 0,7%, WTI - на 0,5%. Обе марки торгуются на максимальных уровнях за две недели.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 6,08 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,89 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 548 тыс. баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают незначительного увеличения запасов нефти, примерно на 100 тыс. баррелей.

Тем временем власти США призвали Ирак и Турцию возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, приостановленный 25 марта из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей в сутки.

"Опасения по поводу предложения продолжают оказывать поддержку ценам на нефть", - отметил Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.