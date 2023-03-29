Убытки СК Gunay Sigorta в 2022г выросли на 9%

Убыток азербайджанской страховой компании "Gunay Sigorta" по итогам деятельности в 2022 году составил 1 млн 227,585 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Gunay Sigorta 2021 год завершила с убытками в размере 1 млн 125 тыс. манатов. Таким образом, в 2022 году убытки компании выросли на 9,1%.

Согласно финансовой отчетности компании за 2022 год, ее доходы составили 8 млн 693,75 тыс. манатов. В том числе страховые премии составили 7 млн 936,498 тыс. манатов (спад на 18,8%), инвестиционные доходы – 177,26 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный период были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2022 год составили 9 млн 921,335 тыс. манатов. В том числе объем страховых выплат - 3 млн 819,168 тыс. манатов (спад на 6,6%), расходы на ведение страхового дела - 5 млн 73,161 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 179,556 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

СК "Gunay Sigorta" в 2022 году сократила активы на 0,2% - до 16 млн 322,635 тыс. манатов, обязательства - на 5,4% - до 7 млн 77,708 тыс. манатов, тогда как капитал увеличился на 4,2% - до 9 млн 244,927 тыс. манатов, уставный капитал – на 23,2% - до 10,1 млн манатов.

В 2022 году объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 9,6% - до 5,2 млн манатов.

"Gunay Sigorta" была создана в 1992 году. Акционерами компании являются 3 юридических и 2 физических лица.

Х.Насирзаде