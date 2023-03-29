Помощник госсекретаря США прибыла в Азербайджан

Помощник госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Дж. Сисон прибыла в Азербайджан, сообщает посольство Соединенных Штатов в Баку.
«Посольство США в Баку радо приветствовать помощника госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Дж. Сисон, которая находится с визитом в Азербайджане и планирует встречи с коллегами для обсуждения приверженности США многостороннему сотрудничеству в решении коллективных глобальных проблем», - говорится в пресс-релизе дипмиссии.
В нем отмечается, что в Азербайджане помощник госсекретаря США рассмотрит вопросы сотрудничества, в том числе в контексте достижения целей в области устойчивого развития и ответа на транснациональные вызовы, включая изменение климата, проблему отсутствия продовольственной безопасности и глобальную безопасность в области здравоохранения.
«Сисон также будет проводить кампанию в поддержку Эми Поуп, кандидатуру которой США выдвинули на пост генерального директора Международной организации по миграции», - добавили в посольстве.
Р.Керимов
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