МИД Литвы отверг критику ООН по поводу остановки транзита белорусского хлоркалия

В МИД Литвы выразили удивление по поводу заявлений ООН в адрес Вильнюса из-за прерванного транзита белорусских удобрений.
"Меня вообще удивляет такой отчет. Есть ощущение, что эксперты, написавшие этот отчет, не знакомы с тем, что санкции Евросоюза введены как в отношении производства, так и в отношении самого предприятия ("Беларуськалия" - BNS)", - сказал агентству BNS министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В своих комментариях, опубликованных в марте, комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам призвал Литву пересмотреть решения о запрете транзита белорусских удобрений, сославшись на нехватку удобрений в Африке и Латинской Америке. По данным комитета, ограничения привели к нехватке удобрений и отрицательно сказались на продовольственной безопасности в этих странах.
Большую часть белорусского экспорта удобрений составляет продукция "Беларуськалия". Его удобрения многие годы поставлялись на зарубежные рынки через Клайпедский порт, куда транспортировались по железной дороге через территорию Литвы. Литва приостановила транзит удобрений "Беларуськалия" в феврале прошлого года, сославшись на международные санкции и риски для национальной безопасности.
Евросоюз несколько раз вводил санкции в отношении белорусских удобрений, США также применяют ограничения на торговлю ими.
Как заявил Ландсбергис, его не убедили доводы о том, что ограничение экспорта белорусских удобрений создает риски для продовольственной безопасности. По его словам, фермеры стран ЕС наоборот говорят о снижении цен на зерно. "С точки зрения экономических показателей я не вижу проблем с безопасностью пищевых продуктов", - сказал глава литовской дипломатии.
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