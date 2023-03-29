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29.03.2023 16:00

Yelo Bank поддерживает развитие футбола в регионах!

Yelo Bank продолжает активное участие в проекте "Развиваем спорт в деревнях". На этот разБанк оказал поддержку школьникам из Шамкира,Кедабека и Гёйгёля. В рамкахданногопроекта около 100 школьников продемонстрировали свои спортивные навыки в подаренных им Yelo формах.Также в мероприятии приняли участиедетишехидов иветеранов Отечественной войны.


Уже почти два года Yelo Bank поддерживает этот проект, реализуемый совместно с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (AFFA) и Федерацией молодежного и детского футбола.

Напомним, что ранееБанк подарил Yelo формы более чем 200 школьникам изсел Туркан,Cocuq Mərcanlı,а так же города Гянджи,Агдашского иГоранбойского районов. Планируется, что до конца этого года проект будет реализован также в других регионах.


Есть дополнительные вопросы побанковским услугам?Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,InstagramилиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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