Хумзу Юсафа привели к присяге в качестве первого министра Шотландии

Представитель Шотландской национальной партии Хумза Юсаф в среду принял присягу в качестве первого министра Шотландии, сообщает Sky News.
"Хумза Юсаф принял присягу как первый министр Шотландии", - передает телеканал.
Он принял этот пост от Николы Стерджен, которая была первым министром Шотландии на протяжении длительного времени. Она объявила об уходе с этого поста ранее в этом году.
В понедельник Юсаф победил на выборах лидера правящей Шотландской национальной партии. Как правило, первым министром становится выдвиженец правящей партии.
Юсафу 37 лет, таким образом, он стал самым молодым лидером Шотландской национальной партии и первым министром Шотландии. Кроме того, он - первый лидер этого региона Великобритании с корнями из Южной Азии, а также первым, исповедующим ислам. Он родился в Глазго и окончил университет в этом городе. Его отец родился в Пакистане и иммигрировал в Шотландию в 1960-х вместе с семьей. Мать Юсафа родилась в Кении в семье южноазиатского происхождения.
Западные СМИ отмечают, что Хумза Юсаф пообещал продолжить кампанию по независимости Шотландии.
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