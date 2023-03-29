ЕС планирует создать механизм по усилению контроля за соблюдением санкций против РФ

ЕС собирается запустить проект для ужесточения соблюдения санкций в отношении России, который предусматривает, в том числе улучшение координации между странами союза при реализации санкционного режима, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей властей Евросоюза.

"ЕС вместе с девятью странами-членами планирует запустить проект по выявлению пробелов в санкционном режиме против России и по улучшению координации между властями отдельных стран при применении санкций", - информирует агентство.

Девять стран ЕС выразили готовность активно участвовать в инициативе - Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Испания, Мальта, Румыния и Словения. При этом создание данного механизма поддержали больше государств союза.

По данным собеседников агентства, существующее партнерство между Еврокомиссией (ЕК) и национальными правительствами, которые ответственны за осуществление санкций, может перерасти в создание новой структуры ЕС по координации надзора за соблюдением санкций. Новый проект предположительно начнут реализовывать в июне, он будет действовать около двух лет.

В рамках такого проекта назначат ответственных за замораживание активов, обмен передовым опытом и улучшение соблюдения мер. Еврокомиссия, в свою очередь, предоставит экспертную оценку в сфере финансовых услуг и покроет расходы на дополнительную поддержку по линии Совета Европы.

На прошлой неделе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий - 11-й - пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. Она не уточнила, когда в ЕС планируют начать работу над 11-м пакетом санкций.