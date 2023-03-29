Алиев поручил правоохранительным органам Азербайджана выявить и привлечь к ответственности виновных в вооруженном нападении на депутата парламента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правоохранительным органам страны провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вооруженное нападение на депутата парламента Фазиля Мустафу и привлечения виновных к уголовной ответственности.
«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой помощник президента Анар Алакбаров сегодня посетил депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу (подвергшегося 28 марта террористическому акту перед своим домом) в больнице, где он проходит лечение, встретился с членами его семьи», - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.
Алакбаров, передав депутату пожелания выздоровления от имени главы государства и первой леди, отметил, что президент Алиев дал соответствующие поручения о принятии медицинским персоналом всех необходимых мер для его скорейшего выздоровления. «Кроме этого, президент дал указание правоохранительным органам провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вероломный террористический акт, и привлечения их к уголовной ответственности», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось ранее, 28 марта в 21:51 на Фазиля Мустафаева было совершенно вооруженное покушение перед домом парламентария. Спецслужба Азербайджана классифицировала данный инцидент как теракт. В результате теракта депутат получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.
В связи с инцидентом в Главном следственном управлении СГБ возбуждено уголовное дело по статье 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.
В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление и привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего террористический акт, и иных лиц, имеющих отношение к совершению преступления.
Р.Ахмедов
СК Ipek Yolu Sigorta сократила в 2022г чистую прибыль на 25%
Убытки СК Gunay Sigorta в 2022г выросли на 9%
В регионах Азербайджана до 2027г откроют 11 Центров DOST
В Азербайджане за сутки выявлено около 100 новых зараженных COVID-19
Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для гонки Формулы-1
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
ЕС планирует создать механизм по усилению контроля за соблюдением санкций против РФ
МИД Литвы отверг критику ООН по поводу остановки транзита белорусского хлоркалия
Хумзу Юсафа привели к присяге в качестве первого министра Шотландии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Yelo Bank поддерживает развитие футбола в регионах!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна