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Внутренняя политика 29.03.2023 17:01

Алиев поручил правоохранительным органам Азербайджана выявить и привлечь к ответственности виновных в вооруженном нападении на депутата парламента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правоохранительным органам страны провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вооруженное нападение на депутата парламента Фазиля Мустафу и привлечения виновных к уголовной ответственности.

«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой помощник президента Анар Алакбаров сегодня посетил депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу (подвергшегося 28 марта террористическому акту перед своим домом) в больнице, где он проходит лечение, встретился с членами его семьи», - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

Алакбаров, передав депутату пожелания выздоровления от имени главы государства и первой леди, отметил, что президент Алиев дал соответствующие поручения о принятии медицинским персоналом всех необходимых мер для его скорейшего выздоровления. «Кроме этого, президент дал указание правоохранительным органам провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вероломный террористический акт, и привлечения их к уголовной ответственности», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, 28 марта в 21:51 на Фазиля Мустафаева было совершенно вооруженное покушение перед домом парламентария. Спецслужба Азербайджана классифицировала данный инцидент как теракт. В результате теракта депутат получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

В связи с инцидентом в Главном следственном управлении СГБ возбуждено уголовное дело по статье 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время проводится комплекс неотложных оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление и привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего террористический акт, и иных лиц, имеющих отношение к совершению преступления.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ДЕПУТАТ, ПОРУЧЕНИЕ

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