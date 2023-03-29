Бразилия к 2029г планирует стать четвертым производителем нефти в мире с добычей в 5,4 млн б/с

Министерство горнорудной промышленности и энергетики Бразилии разрабатывает программу по увеличению инвестиций в нефтегазовый сектор и превращению страны в четвертого по величине производителя нефти в мире.
Согласно сообщению ведомства, ожидается, что Бразилия, добывающая в настоящее время 3 млн баррелей нефти в сутки, к 2029 году доведет этот показатель до 5,4 млн б/с. При этом 80% из общего производства будет приходиться на месторождения в подсолевой зоне на шельфе, уточняет министерство.
Еще не законтрактованные подсолевые участки в бассейне Margem Equatorial Brasileira имеют потенциал для новых открытий нефти и природного газа, и возобновление лицензирования в данном районе может принести значительный доход государству, полагают разработчики плана Potencializa E&P, который должен быть представлен на ближайшем заседании Совета национальной политики в области энергетики. Последняя скважина в этом бассейне была пробурена в 2015 году.
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