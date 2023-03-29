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Цена на нефть

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ТЭК 29.03.2023 19:30

Бразилия к 2029г планирует стать четвертым производителем нефти в мире с добычей в 5,4 млн б/с

Министерство горнорудной промышленности и энергетики Бразилии разрабатывает программу по увеличению инвестиций в нефтегазовый сектор и превращению страны в четвертого по величине производителя нефти в мире.

Согласно сообщению ведомства, ожидается, что Бразилия, добывающая в настоящее время 3 млн баррелей нефти в сутки, к 2029 году доведет этот показатель до 5,4 млн б/с. При этом 80% из общего производства будет приходиться на месторождения в подсолевой зоне на шельфе, уточняет министерство.

Еще не законтрактованные подсолевые участки в бассейне Margem Equatorial Brasileira имеют потенциал для новых открытий нефти и природного газа, и возобновление лицензирования в данном районе может принести значительный доход государству, полагают разработчики плана Potencializa E&P, который должен быть представлен на ближайшем заседании Совета национальной политики в области энергетики. Последняя скважина в этом бассейне была пробурена в 2015 году.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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