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Внешняя политика 29.03.2023 21:08

Байрамов и Нетаньяху обсудили возможности развития сотрудничества Баку и Тель-Авива

Министр иностранных дел Азербайджана и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили на встрече в среду перспективы развития сотрудничества Баку и Тель-Авива, сообщили в офисе израильского премьера.

Стороны «обсудили возможности развития сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в различных областях», говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе встречи премьер Израиля поздравил главу азербайджанского внешнеполитического ведомства с открытием в среду посольства Азербайджана в Тель-Авиве.

Байрамов и Нетаньяху также рассмотрели «общие вызовы безопасности», добавили в офисе израильского премьера.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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