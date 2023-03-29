Байрамов и Нетаньяху обсудили возможности развития сотрудничества Баку и Тель-Авива

Министр иностранных дел Азербайджана и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили на встрече в среду перспективы развития сотрудничества Баку и Тель-Авива, сообщили в офисе израильского премьера.
Стороны «обсудили возможности развития сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в различных областях», говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в ходе встречи премьер Израиля поздравил главу азербайджанского внешнеполитического ведомства с открытием в среду посольства Азербайджана в Тель-Авиве.
Байрамов и Нетаньяху также рассмотрели «общие вызовы безопасности», добавили в офисе израильского премьера.
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