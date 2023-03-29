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Транспорт и связь 29.03.2023 21:15

Азербайджан запретил ввоз автомобилей старше 10 лет

Кабинет министров Азербайджана принял решение об ограничении (запрете) ввоза в страну легковых автотранспортных средств, срок выпуска которых превышает 10 лет.

Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Азербайджана Али Асадова в среду опубликовано на сайте Кабмина страны.

В разъяснении к документу говорится, что постановление нацелено на защиту жизни и здоровья людей, окружающей среды, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу автотранспортом и улучшение экологической ситуации.

Там же отмечается, что, согласно статданным, в Азербайджане сегодня имеется свыше 1,4 млн легковых автомобилей, из которых более 80% это транспортные средства со сроком производства свыше 10 лет.

Данные ограничения на импорт вступают в силу через 30 дней, то есть с 28 апреля.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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