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Дальнее зарубежье 29.03.2023 19:45

Байден обещает выделить $690 млн на «программы развития демократии» по всему миру

Президент США Джо Байден, открывая в среду "Саммит за демократию", пообещал, что Вашингтон выделит $690 млн на программы развития демократии по всему миру, сообщает Associated Press.

По информации агентства, финансирование будет направлено на программы, которые "поддерживают свободные и независимые СМИ, программы по борьбе с коррупцией, по обеспечению прав человека и продвижению технологий, способствующих укреплению демократии, и на программы, которые поддерживают свободные и честные выборы".

Саммит в 2023 году, на который пригласили лидеров свыше 100 стран, принимают США, а также принимающей стороной в этот раз выступают Нидерланды, Коста-Рика, Замбия и Южная Корея. Первый день проходит в онлайн-формате, а второй - в гибридном, в каждой из принимающих стран состоятся встречи властей с представителями гражданского общества.

Первый в истории саммит за демократию США провели в декабре 2021 года.

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Тэги: США, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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