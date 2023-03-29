Нацбанк Грузии вновь сохранил ставку рефинансирования на уровне 11% годовых

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне - 11% годовых, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ отметил, что несмотря на некоторые признаки стабилизации, инфляция остается глобальной проблемой.
Нацбанк также указал, что в Грузии годовая инфляция по-прежнему высока, но имеет тенденцию к снижению. В феврале годовая инфляция замедлилась до 8,1%, что в основном обусловлено внешними факторами: в частности, снижаются мировые цены на нефть и на продовольствие, расходы на международные перевозки приблизились к уровню, существовавшему до пандемии. Эти факторы постепенно оказывают влияние на местный рынок, снижая импортную инфляцию.
При этом, несмотря на позитивные факторы, "на фоне острой геополитической ситуации сохраняется высокая неопределенность".
Снижению инфляции также способствует жесткая денежно-кредитная политика.
"По текущему прогнозу, в том числе из-за базового эффекта и жесткой денежно-кредитной политики, инфляция продолжит снижаться значительными темпами и, вероятно, будет ниже целевого уровня (3% - ИФ) во второй половине года", - говорится в сообщении.
Нацбанк также отметил, что "постепенный выход из жесткой денежно-кредитной политики можно будет начать только после того, как станет очевидной тенденция к снижению внутренней инфляции".
Как сообщалось ранее, в 2022 году регулятор повышал ставку рефинансирования один раз - 30 марта, до 11% с 10,5% годовых. До этого ставка была повышена 8 декабря 2021 года до 10,5% с 10% годовых.
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