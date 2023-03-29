Убыток ЦБ РФ в 2022 году взлетел почти в 30 раз

Банк России в 2022 году получил убыток в размере 721,7 млрд рублей, что в 27 раз больше убытка 2021 года (26,3 млрд рублей), следует из годового отчета регулятора.

Такой результат в основном сложился за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами, отмечает ЦБ. Так, убыток от реализации акций банка "ФК Открытие" и от внесения акций Московского индустриального банка (МИнБ) в качестве взноса в имущество Агентства по страхованию вкладов (АСВ) составил 382,2 млрд рублей (53% от убытка ЦБ за 2022 год).

Кроме того, в 2022 году были сформированы чистые расходы на 315 млрд рублей от нереализованной переоценки по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов в связи с повышением доходности и снижением цен по ним.