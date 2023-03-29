Более 70% французов считают, что правительство должно отказаться от пенсионной реформы

Подавляющее большинство французов полагают, что правительству страны следует отозвать пенсионную реформу, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса для телеканала БФМ-ТВ.

Согласно его результатам, такого мнения придерживаются 73% опрошенных. 26% считают, что власти не должны отказываться от реформы, даже если забастовки и протесты продолжатся. Еще 1% не стал давать оценку.

Кроме того, опрос показал, что 63% респондентов выступают за продолжение протестов в стране. Этот показатель вырос на три процентных пункта с 22 марта.

Опрос проводился 22 марта. Сколько человек приняли в нем участие, не уточняется.

Во Франции в последние недели все активнее проводятся демонстрации и забастовки против одобренного властями в обход парламента проекта пенсионной реформы по повышению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Некоторые из акций протеста перетекают в беспорядки, многих протестующих задерживают за хулиганство.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нацелен на вступление в силу до конца этого года пенсионной реформы.