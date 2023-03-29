Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 73.20 +0.39 Brent 78.65 +0.53

Дальнее зарубежье 29.03.2023 19:57

Более 70% французов считают, что правительство должно отказаться от пенсионной реформы

Подавляющее большинство французов полагают, что правительству страны следует отозвать пенсионную реформу, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса для телеканала БФМ-ТВ.

Согласно его результатам, такого мнения придерживаются 73% опрошенных. 26% считают, что власти не должны отказываться от реформы, даже если забастовки и протесты продолжатся. Еще 1% не стал давать оценку.

Кроме того, опрос показал, что 63% респондентов выступают за продолжение протестов в стране. Этот показатель вырос на три процентных пункта с 22 марта.

Опрос проводился 22 марта. Сколько человек приняли в нем участие, не уточняется.

Во Франции в последние недели все активнее проводятся демонстрации и забастовки против одобренного властями в обход парламента проекта пенсионной реформы по повышению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Некоторые из акций протеста перетекают в беспорядки, многих протестующих задерживают за хулиганство.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нацелен на вступление в силу до конца этого года пенсионной реформы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РЕФОРМА, ОПРОС


Похожие новости


Французы вновь выходят на улицы против пенсионной реформы Во Франции протесты против пенсионной реформы вылились в серьезные беспорядки Стычки протестующих против пенсионной реформы с полицией происходят в разных местах Франции Французский сенат одобрил президентский план пенсионной реформы Во Франции против пенсионной реформы на протесты вышли до 1 млн человек Более 1 млн человек ожидают на акциях протеста во вторник во Франции Макрон намерен продолжать реформы, несмотря на протесты населения, чтобы не повторить судьбу казненного короля Ле Пен против пенсионной реформы Макрона Трудовую реформу во Франции не отменят, но корректировки внесут - Олланд До 2019 года французскую армию сократят почти на 35 тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az