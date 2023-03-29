Добыча угля в РФ в январе-феврале снизилась на 2,3%

Добыча угля в РФ в январе-феврале 2023 г. снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 70,2 млн т, следует из данных Росстата.

Добыча угля в феврале составила 35,2 млн т, что на 2,8% ниже уровня февраля 2022 г. и на 0,9% выше, чем в январе 2023 г.

Добыча каменного угля всех видов, включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) за два месяца 2023 г. сократилась на 6,3%, до 53,6 млн т. В частности, добыча антрацита составила 3,9 млн т (-12,3%), коксующегося угля - 16,6 млн т (-1,2%), прочего каменного угля - 33,1 млн т (-8%).

Объемы обогащения коксующегося угля сократились на 3,9%, до 9,8 млн т.

Добыча рядового бурого угля (лигнита) выросла на 13,3%, до 16,6 млн т.

Добыча угля в РФ в 2022 г. составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 г. Экспорт угля из РФ по итогам 2022 г. снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и достигли 172,42 млн т.

Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 г. добычи угля на уровне 2022 г., заявлял ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "По началу года идет снижение, но надеемся, выровняем ситуацию", - отмечал он.

С 10 августа 2022 г. в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).