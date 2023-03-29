Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 73.20 +0.39 Brent 78.65 +0.53

ТЭК 29.03.2023 20:07

Добыча угля в РФ в январе-феврале снизилась на 2,3%

Добыча угля в РФ в январе-феврале 2023 г. снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 70,2 млн т, следует из данных Росстата.

Добыча угля в феврале составила 35,2 млн т, что на 2,8% ниже уровня февраля 2022 г. и на 0,9% выше, чем в январе 2023 г.

Добыча каменного угля всех видов, включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) за два месяца 2023 г. сократилась на 6,3%, до 53,6 млн т. В частности, добыча антрацита составила 3,9 млн т (-12,3%), коксующегося угля - 16,6 млн т (-1,2%), прочего каменного угля - 33,1 млн т (-8%).

Объемы обогащения коксующегося угля сократились на 3,9%, до 9,8 млн т.

Добыча рядового бурого угля (лигнита) выросла на 13,3%, до 16,6 млн т.

Добыча угля в РФ в 2022 г. составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 г. Экспорт угля из РФ по итогам 2022 г. снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и достигли 172,42 млн т.

Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 г. добычи угля на уровне 2022 г., заявлял ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "По началу года идет снижение, но надеемся, выровняем ситуацию", - отмечал он.

С 10 августа 2022 г. в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УГОЛЬ, ДОБЫЧА, РОССТАТ


Похожие новости


Эмбарго ЕС и Великобритании на поставки угля из РФ вступает в силу с 10 августа Швейцария вслед за ЕС запретила импорт угля из РФ Великобритания намерена отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца года РФ остановила транзит угля из Казахстана на Украину, заявляют в Киеве Добыча угля в РФ в 2020 г. снизится на 10,5%, в 2021-23 гг. восстановится до 390 млн т - Новак Растущая зависимость угольной отрасли от экспорта создает риски из-за волатильности мировых рынков и логистики - Путин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az