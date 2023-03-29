Выработка электроэнергии в России в феврале выросла на 1,6%

Производство электроэнергии на российских электростанциях в последний месяц зимы составило 103 млрд кВт.ч, что на 1,6% больше показателя февраля 2022 года, сообщил Росстат.
В частности, ТЭС выработали 71,1 млрд кВт.ч (+4,9%), АЭС - 16,6 млрд кВт.ч (-7,9%), ГЭС - 14,4 млрд кВт.ч (-2,3%).
Суммарно за январь-февраль производство составило 216 млрд кВт.ч (+0,6% к аналогичному периоду 2022 г.).
Производство тепла в январе-феврале составило 340 млн Гкал (+3,5%). Из них 169 млн Гкал пришлись на котельные (+3,2%), 154 млн Гкал - на электростанции (+4,4%), 16,4 млн Гкал - на промышленные утилизационные установки (-2,3%).
По итогам прошлого года энергопотребление в РФ в 2022 г. составило 1123,6 млрд кВт.ч., выработка электроэнергии при этом увеличилась на 0,7% по сравнению с 2021 г., до 1138,7 млрд кВт.ч. Как сообщалось, Минэнерго ожидает сохранения тенденции к росту энергопотребления в текущем году (в 2022 г. рост показателя составил 1,5%).
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