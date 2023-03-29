Россия в феврале снизила выпуск удобрений на 9,6% г/г

Российские предприятия в феврале снизили выпуск минеральных удобрений на 9,6% к февралю 2022 года и на 4% к январю 2023 года - до 1,9 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), сообщил Росстат.
Производство фосфорных удобрений составило 0,4 млн тонн, что на 4% больше, чем в феврале 2022 года, но почти на 9% меньше, чем в январе 2023 года.
Выпуск азотных удобрений вырос на 7,5% год к году, до 1 млн тонн. К январю этого года показатель снизился на 1%.
Производство калийных удобрений упало на 35% к февралю 2022 года и почти на 7% к январю 2023 года, составив 0,5 млн тонн.
За два месяца 2023 года в России было произведено 4 млн тонн удобрений - на 10% меньше, чем годом ранее.
Выпуск калийных удобрений сократился почти на 36%, до 1,1 млн тонн. Производство фосфорных удобрений увеличилось на 13%, до 0,7 млн тонн, азотных - на 4%, до 2,1 млн тонн.
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