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ТЭК 30.03.2023 16:03

Совет ЕС и Европарламент договорились повысить долю ВИЭ до 42,5% к 2030 году

Совет ЕС объявил в четверг, что достиг предварительной договоренности с Европейским парламентом об увеличении доли возобновляемой энергии (ВИЭ) к 2030 году минимум до 42,5% в общем объеме энергопотребления Евросоюза.

Нынешняя директива, которая действует с декабря 2018 года, предусматривает повышение доли ВИЭ до 32% к 2030 году.

"Участники переговоров совета и парламента достигли предварительного политического соглашения о повышении доли возобновляемой энергии в общем энергопотреблении ЕС до 42,5% к 2030 году с дополнительным возможным увеличением на 2,5%, что позволит достичь 45%. Каждое государство-член внесет свой вклад в достижение этой общей цели", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Стороны предварительно договорились о "более амбициозных секторальных целях" в области транспорта, промышленности, энергоснабжения зданий, централизованного теплоснабжения. Опубликованы ориентировочные показатели по каждому из этих секторов.

Предварительное соглашение включает также ускоренные процедуры получения разрешений для проектов по возобновляемым источникам энергии, чтобы быстрее реализовывать их в контексте плана ЕС REPowerEU по достижению независимости от российских энергоисточников, сообщается в документе.

"Размещение ВИЭ также будет рассматриваться как представляющее "главный общественный интерес", что ограничит основания для юридических возражений против новых проектов", - отмечается в сообщении.

Это предварительное соглашение теперь должны официально утвердить оба европейских законодателя - Совет ЕС и Европарламент. Затем постановление будет опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза и вступит в силу.

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Тэги: ЕВРОПА, ВИЭ, РАЗВИТИЕ, ПЛАНЫ

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