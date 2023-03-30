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Дальнее зарубежье 30.03.2023 16:32

Отношения ЕС-КНР будут зависеть от позиции Пекина по Украине

Позиция Китая в отношении ситуации на Украине определит развитие отношений ЕС с Пекином, заявила в четверг председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Будем откровенными: то, как Китай продолжит относиться к действиям России на Украине, станет определяющим фактором дальнейших отношений между ЕС и Китаем", - заявила фон дер Ляйен, выступая на встрече, организованной Европейским политическим центром и Институтом китаеведения Меркатора.

При этом она подчеркнула, что цель ЕС - установить дипломатическую стабильность в отношениях с Пекином. "Необходимо обеспечить дипломатическую стабильность и открытую коммуникацию с Китаем. Я считаю, что отделяться от Китая - неприемлемо, это не в интересах Европы", - сказала глава ЕК.

По ее словам, в отношениях с Китаем нужно сконцентрироваться на "снижении рисков", а не разрывать с ним связи.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что она вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в скором времени посетит Пекин, чтобы провести "открытый и искренний" диалог с китайскими коллегами. Поездка намечена на начало апреля.

Помимо этого, фон дер Ляйен заявила, что в ЕС не примут такого плана урегулирования обстановки на Украине, который не будет предусматривать вывод оттуда российских войск.

Комментируя недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, она назвала его "проявлением дружбы, которое говорит тысячу слов о новом видении международного порядка".

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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