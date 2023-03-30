В Азербайджане создано Госагентство водных ресурсов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг указ по совершенствованию управления в сферах водных ресурсов, водного хозяйства и мелиорации.

Согласно указу, на базе Государственного агентства водных ресурсов при МЧС создается Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

В соответствии с указом, имущества ОАО «Азерсу» и ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» передаются в подчинение нового Агентства.

Кабинету министров Азербайджана поручено в пятимесячный срок с привлечением международной консалтинговой компании подготовить предложения по проекту положения агентства, структуры и штата сотрудников и представить президенту

Также в связи с созданием Агентства представить президенту предложения по усовершенствованию нормативно-правовых актов.

Согласно распоряжению главы государства, председателем Госагентства водных ресурсов назначен Заур Микаилов.

Тексты указа и распоряжения опубликованы в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков