Азербайджан в январе стал вторым поставщиком газа в Турцию

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал в Турцию 881,85 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 10,74% выше показателя января прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в январе 2023 года на долю Азербайджана пришлось 14,58% всех поставок газа в Турцию, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

В целом, в январе Азербайджан занял второе место по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 35,45% всех поставок, на третьем - Алжир (12,63%), на четвертом – США (12,13%).

В целом, в январе экспорт газа в Турцию составил 6 млрд 48,23 млн кубометров (спад на 9,79% по сравнению с январем 2022г - ИФ). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 216,82 млн кубометров (53,19% всех поставок, спад на 20,84%), СПГ – 2 млрд 831,41 млн кубометров (46,81% всех поставок, рост на 7,21%).

Всего поставки осуществлялись из 12 стран (Азербайджан, Россия, Иран – трубопроводами), США, Бельгия, Алжир, Франция, Египет, Нигерия, Норвегия, Оман и Тринидад и Тобаго - СПГ).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Договор предусматривает поставки до конца 2024 года (четвертый квартал 2021 года - 2024гг) ежегодно 3,5 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 Шах-Дениз. Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года.

Азербайджан в 2021 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 820,24 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 22,7%).

Поставки азербайджанского газа в Турцию в 2023 году запланированы на уровне 10,2 млрд кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова