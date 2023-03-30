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Регион 30.03.2023 16:36

Лавров на следующей неделе посетит Турцию - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, обсудит там ситуацию в Сирии, в Украине, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"6-7 апреля Лавров посетит Турцию. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала она в ходе брифинга.

"Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В том числе, по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорнокарабахском урегулировании", - добавила Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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