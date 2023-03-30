Лавров на следующей неделе посетит Турцию - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, обсудит там ситуацию в Сирии, в Украине, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"6-7 апреля Лавров посетит Турцию. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала она в ходе брифинга.
"Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В том числе, по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорнокарабахском урегулировании", - добавила Захарова.
Азербайджан обсуждает вступление в Международный совет по оливкам
В Азербайджане создано Госагентство водных ресурсов
Баку и далее будет принимать меры для пресечения переброски вооружения и военной техники из Армении в Карабах – МИД Азербайджана
Государства ЕС и G7 не имеют большинства для изменения потолка цен на нефть из РФ - ЕК
Объем просрочки по кредитам в Азербайджане в январе-феврале вырос на 2% - ЦБ
Турецкий НПЗ SOCAR в январе 2023г увеличил закупки нефти на 26%
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека
Алиев принял участие в открытии нового административного здания Госслужбы по вопросам имущества
Отрицательное сальдо взаимных туристических услуг Азербайджана в 2022г превысило $69 млн
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition
Кредит на вес золота от AccessBank!
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна