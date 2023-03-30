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30.03.2023 16:37

Кредит на вес золота от AccessBank!

AccessBank добавляет ломбардный кредит в свой ассортимент кредитных продуктов. Для получения кредита в качестве залога принимаются драгоценные металлы и золотые украшения.

Заем в ломбарде предоставляется сроком на 36 месяцев от 24% годовых. Также, по желанию клиента, кредит может быть предоставлен с льготным периодом. Максимальная сумма залогового кредита составляет 20 000 манатов, а минимальная сумма – 200 манатов.

Для получения ломбардного кредита от AccessBank вы можете обратиться в региональные филиалы банка в Баку и на Абшероне - 20 января, Н. Нариманов, Г. Асланов и Сумгаит, а также в Гяндже, Лянкяране и Хачмазе.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 16 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги на основании лицензии № 245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики, и находится по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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