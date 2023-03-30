Внешние обязательства банков в Азербайджане превысили 2 млрд манатов

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 28 февраля 2023 года составляют 2 млрд 87,8 млн манатов, что на 3% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

При этом в феврале внешние обязательства банков выросли на 272,8 млн манатов.

По данным Центробанка, на конец февраля чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 364,6 млн манатов, что на 1% меньше показателя на конец 2022 года.

При этом в феврале чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились на 505,8 млн манатов.

В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы – на 10,7%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец февраля 2023 года лицензию на деятельность имеют 25 банков.

Р.Ахмедов