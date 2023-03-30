Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition

В Баку состоялся третий по счету CASPIAN ENERGY MEETUP посвященный теме перехода к зеленой энергетике. Организаторами CASPIAN ENERGY MEETUP выступили Caspian Energy Club и Caspian Energy International Media Group. Спонсором третьего CASPIAN ENERGY MEETUP, в котором приняли участие более 200 представителей государственных структур и частных компаний, выступил Azericard с проектом “Tezödə” - об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.

Модератором панельной дискуссии выступил председатель правления Caspian Energy Turkiye и директор компании "Energazer" Сулейман Меджидли. В обсуждениях приняли участие начальник отдела Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при Министерстве энергетики Азербайджанской Республики Рена Гумбатова, начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Фаик Муталимов и заместитель генерального директора SOCAR ЗАО «Южный газовый коридор» Рашад Мустафаев.

Рена Гумбатова проинформировала участников встречи о проектах, реализованных в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане в 2022-2023 годах. Отвечая на вопросы, Рена Гумбатова отметила, что с эмиратской компанией «Масдар» были подписаны соглашения по мегапроектам мощностью до 10 МВт.

Также 3 февраля прошлого года между Министерством энергетики и компанией «ACWA Power» Королевства Саудовская Аравия были подписаны: «Исполнительное соглашение на реализацию ветроэнергетического проекта до 1,5 ГВт в море», «Строительство ветряной станции мощностью 1 ГВт на суше» и «Меморандум о взаимопонимании по развитию систем накопления энергии в Азербайджанской Республике».

15 декабря 2022 года Министерство энергетики АР и австралийская компания Fortescue Future Industries (FFI) подписали Рамочное соглашение по исследованию и реализации проектов общей мощностью до 12 ГВт по производству возобновляемой энергии и «зеленого водорода» в Азербайджан.

4 июня 2022 года между Министерством энергетики и BP было подписано Дополнение к Соглашению о реализации, заключенному в июне 2021 года, для принятия дальнейших мер по совместной реализации проекта солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраиле.

Рена Гумбатова также коснулась важности Соглашения, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о транспортировке зеленой энергии в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Бухарест 17 декабря прошлого года. В рамках проекта начаты исследования по экспорту до 4 ГВт производимой в Азербайджане зеленой энергии в страны Европы.

По словам Фаика Муталимова Министерство экологии и природных ресурсов сотрудничает с другими соответствующими учреждениями в направлении снижения вредного воздействия транспортного сектора на окружающую среду, стимулирования и поощрения использования экологически чистых транспортных средств. В результате этого сотрудничества к экологически чистым автомобилям применяется ряд налоговых и таможенных льгот.

В целях развития сферы возобновляемой энергетики в нашей стране, совершенствования законодательства и институциональной среды в этой сфере приняты соответствующие законы и нормативно-правовые акты. Одним из основных шагов, предпринятых для эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии, является принятие «Государственной программы по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике».

Отвечая на вопросы, Рашад Мустафаев сообщил, что в 2022 году экспорт газа, добываемого с месторождения «Шах-Дениз», по Южному газопроводу составил 19,82 млрд м3, а в 2023 и 2024 годах этот годовой показатель прогнозируется на уровне 21,3 млрд м3 в год. Всего на месторождении «Шах-Дениз» в 2022 году было добыто 25 млрд м3 природного газа, а в 2023-2024 годах ожидается добыча 25,3 и 26,2 млрд м3 природного газа соответственно.

Рашад Мустафаев также заявил, что при транспортировке природного газа по Южному газовому коридору учитываются глобальные климатические вызовы.

По окончанию Caspian Energy MeetUp были вручены сертификаты членов Caspian Energy Club представителям государственных структур и частных компаний. После встречи был организован нетворкинг для неформального общения и обсуждения проектов.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, а также полномочных представителей в различных странах мира.