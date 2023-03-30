В США сошли с рельсов и загорелись несколько вагонов поезда с этанолом

В американском штате Миннесота сошли с рельсов и загорелись несколько вагонов поезда, перевозившего этанол и кукурузную патоку, сообщает в четверг Associated Press.
Из соображений безопасности представители местных властей рекомендовали тем, кто живет неподалеку от места происшествия, эвакуироваться
Ранее в этом году сообщалось о нескольких серьезных инцидентах на железных дорогах США.
Азербайджан обсуждает вступление в Международный совет по оливкам
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