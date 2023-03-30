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Дальнее зарубежье 30.03.2023 17:18

В США сошли с рельсов и загорелись несколько вагонов поезда с этанолом

В американском штате Миннесота сошли с рельсов и загорелись несколько вагонов поезда, перевозившего этанол и кукурузную патоку, сообщает в четверг Associated Press.

Из соображений безопасности представители местных властей рекомендовали тем, кто живет неподалеку от места происшествия, эвакуироваться

Ранее в этом году сообщалось о нескольких серьезных инцидентах на железных дорогах США.

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Тэги: США, ПОЕЗД, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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