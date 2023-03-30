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Финансы 30.03.2023 17:21

Объем просрочки по кредитам в Азербайджане в январе-феврале вырос на 2% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-феврале 2023 года вырос на 0,8% - до 20 млрд 347,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в феврале кредитный портфель банков и НБКО вырос на 87,9 млн манатов.

Объем просроченных кредитов на конец февраля составляет 606,1 млн манатов (рост за отчетный период на 2,1% - ИФ) или 3% всех кредитов (2,9% на конец 2022г).

На 28 февраля 2023 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 929,1 млн манатов (рост на 2%) или 19,3% всех кредитов, частными банками - 15 млрд 828,3 млн манатов (рост на 0,5%) или 77,8% всех кредитов. Остальные 589,6 млн манатов (без изменений) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на конец февраля на кредитование в национальной валюте приходится 16 млрд 370,7 млн манатов (рост на 1,1%), в иностранной валюте - 3 млрд 976,4 млн манатов (спад на 0,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец февраля составляет 18,5% (на конец 2022г - 19,8%).

В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 243,6 млн манатов (15,9% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство – 644,4 млн манатов (3,2%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 618 млн манатов (3%), строительство и недвижимость - 1 млрд 65 млн манатов (5,2%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 75,9 млн манатов (5,3%), транспорт и связь – 770,4 млн манатов (3,8%), на домохозяйства - 11 млрд 548,5 млн манатов (56,8%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-феврале 2023 года на 2,4% (в 2022 году рост составил 31%).

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


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