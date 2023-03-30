Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро на совместные разработки ЕС в области обороны

Европейская комиссия объявила в четверг, что утвердила третью годовую рабочую программу в рамках Европейского оборонного фонда (EDF), выделив 1,2 млрд евро на совместные исследования и разработки в области обороны.
"С этой новой рабочей программой комиссия выделяет новое финансирование оборонных проектов для совместной разработки стратегических оборонных возможностей и технологий. Она также вводит ряд новых мер, направленных на продвижение инноваций в области обороны в рамках программы европейских оборонных инноваций (EUDIS)", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.
В Еврокомиссии ожидают, что это также "повысит промышленную конкурентоспособность и будет способствовать функциональной совместимости по всей Европе".
В документе отмечается, что с принятием этой рабочей программы ЕК инвестировала в целом более 3 млрд евро с момента вступления в силу регламента EDF в мае 2021 года.
Рабочая программа, объясняют в Брюсселе, будет поддерживать знаковые проекты в критически важных областях, таких как ситуационная осведомленность в космосе для противодействия гиперзвуковым ракетам, а также разработка в военно-морской сфере прототипа европейского патрульного корвета.
В ЕК также рассчитывают, что конкурсы заявок подготовят почву для разработки истребительных систем следующего поколения, основных боевых танков, средств ведения огня с закрытых позиций, а также стратегической воздушной перевозки негабаритных грузов, что является основным средством оперативной поддержки военных миссий ЕС по всему миру, сказано в коммюнике.
Бюджет EDF составляет 7,953 млрд евро на период 2021-2027 годов.
Минобороны Азербайджана обвинило иранского военачальника в клевете
Главы МИД Азербайджана и Палестины обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Азербайджан обсуждает вступление в Международный совет по оливкам
Самолет авиакомпании EL AL совершил экстренную посадку в Баку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека
Алиев принял участие в открытии нового административного здания Госслужбы по вопросам имущества
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
Тегеран критикует отказ суда ООН обязать США вернуть активы иранского Центробанка
США призывают РФ к профессиональной работе во время председательства в СБ ООН
Украина может стать членом ЕС спустя год после начала предвступительных переговоров – Кулеба
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition
Кредит на вес золота от AccessBank!
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна