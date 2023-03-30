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СНГ 30.03.2023 20:59

Россия с партнерами вырабатывает подходы к созданию независимых от Запада логистических цепочек - Лавров

Россия совместно с партнерами работает над созданием независимых от Запада логистических цепочек, механизмов их финансирования и страхования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сотрудничаем долгие десятилетия, в условиях санкций, когда нашим отношениям всячески пытались мешать, создавать сложности. Уже выработали механизмы и способности добиваться результатов независимо от того, какие ограничительные меры принимает Запад. Сейчас мы со всеми нашими друзьями, партнерами вырабатываем новые подходы к созданию логистических цепочек, к финансированию, к банковским операциям, которые не будут никоим образом зависеть от капризов Соединенных Штатов", - сказал он в интервью кубинскому информагентству "Пренса Латина".

Он отметил, что в связи с введенными в отношении России ограничениями существуют "определенные сложности": "Но преодолеваем их к изумлению тех, кто пророчил крах российской экономике, распад страны и т.д. Президент России Путин не раз за последнее время подробно давал оценку тем усилиям, которые предпринимает правительство, тем результатам, которые к удивлению многих на Западе, да и некоторых экспертов в России были достигнуты".

"Наша дипломатия активно создает условия для того, чтобы они были максимально эффективными. Мы участвуем в переговорах наших ведомств с их зарубежными партнерами о создании независимых от Запада механизмов и доставки продукции, ее финансирования и страхования", - подчеркнул глава российского МИД.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛОГИСТИКА, ЦЕПОЧКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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