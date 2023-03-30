Минобороны Азербайджана обвинило иранского военачальника в клевете

Минобороны Азербайджана считает клеветой заявление командующего сухопутными войсками армии Ирана Киюмарс Хейдари о якобы нахождении в Азербайджане «сионистских» сил и боевиков ИГИЛ (террористической организации - ИФ).
“В своих абсурдных измышлениях Хейдари утверждает, что в Азербайджане якобы присутствуют «сионистские» силы и что в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан использовал террористов ИГИЛ, привезенных из Сирии, которые, по его утверждению, все еще находятся на территории страны. В ответ на эти обвинения заявляем, что доблестная армия Азербайджана в одиночку освободила наши земли от оккупации, создав летопись победы. Заявление Хейдари - ни что иное, как нелепое обвинение и клевета. Обвинение со стороны военного высокого ранга государства, оказывающего поддержку терроризму, фигурирующего в совершении террористических актов в различных странах мира, просто смехотворно”, - подчеркивает оборонное ведомство, сообщает “Интерфакс-Азербайджан”.
Ведомство подчеркнуло, что "на территории Азербайджана нет иностранных элементов" и все обвинения Тегерана в адрес Баку "безосновательны и неприемлемы".
Кроме того, на заявление иранского генерала о том, что Иран не допустит изменений на границе с Арменией в министерстве подчеркнули, что иранская сторона ни разу не высказала обвинений в отношении Армении, которая на протяжении 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана.
“В этот период (годы оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении - ИФ) лишь усилилось ирано-армянское братство. И сегодня ни для кого не секрет, что основными союзниками Армении в мире являются Франция и Иран”, - подчеркнули в министерстве.
Вместе с тем оборонное ведомство напомнило Хейдари, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность всех стран и не вмешивается во внутренние дела других государств.
Х.Насирзаде
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