Крупнейшие банки Китая увеличили чистую прибыль в 2022г

Пятерка ведущих банков Китая - Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank - отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом году.
Чистая прибыль Agricultural Bank of China и China Construction Bank выросла в 2022 году более чем на 7%, Bank of Communications и Bank of China - более чем на 5%. Крупнейший по размеру активов банк мира, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), зафиксировал рост прибыли на 3,5%.
Также все банки отразили стабильную или снижающуюся долю просроченных кредитов в портфелях.
Несмотря на сильные показатели, все пять банков предупредили о внутренних и внешних рисках, отмечает издание Asia Financial.
В частности, они указали на проблемы китайского сектора недвижимости, который только восстанавливается после череды дефолтов, и опасность снижения показателя чистого процентного дохода.
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