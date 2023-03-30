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Финансы 30.03.2023 21:45

Крупнейшие банки Китая увеличили чистую прибыль в 2022г

Пятерка ведущих банков Китая - Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank - отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом году.

Чистая прибыль Agricultural Bank of China и China Construction Bank выросла в 2022 году более чем на 7%, Bank of Communications и Bank of China - более чем на 5%. Крупнейший по размеру активов банк мира, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), зафиксировал рост прибыли на 3,5%.

Также все банки отразили стабильную или снижающуюся долю просроченных кредитов в портфелях.

Несмотря на сильные показатели, все пять банков предупредили о внутренних и внешних рисках, отмечает издание Asia Financial.

В частности, они указали на проблемы китайского сектора недвижимости, который только восстанавливается после череды дефолтов, и опасность снижения показателя чистого процентного дохода.

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Тэги: КИТАЙ, БАНКИ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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