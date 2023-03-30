Средний размер бонусов сотрудников Уолл-стрит в 2022г упал на четверть

Средний размер премий, которые выплачивались сотрудникам компаний Уолл-стрит, в 2022 году сократился на 26% и составил $176,7 тыс., сообщил глава контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк Томас Ди Наполи.
Годом ранее показатель составлял рекордные $257,5 тыс.
Совокупный размер бонусов за год уменьшился на 21%, до $33,7 млрд.
Уменьшение вознаграждений сотрудникам финансовых компаний связано с резким спадом активности на рынках из-за роста процентных ставок, повышенной неопределенности и рекордной инфляции. Как следствие, комиссионные доходы пятерки ведущих банков Уолл-стрит в прошлом году рухнули на 49%, отмечает агентство Bloomberg.
"После падения средний размер бонусов вернулся на уровень, наблюдавшийся до пандемии, - говорится в сообщении. - Уменьшение бонусов влияет на налоговые поступления в бюджет штата и города, однако восстановление нашей экономики зависит не только от Уолл-стрит. Для полного восстановления нам нужны улучшения в плане занятости в сферах гостеприимства и розничной торговли, в ресторанном бизнесе и строительстве".
В 2022 году в индустрии ценных бумаг Нью-Йорка работало 190,8 тыс. человек. Показатель за год вырос на 10,8 тыс. и достиг максимума более чем за два десятилетия.
Рост числа рабочих мест в секторе позволил привлечь в город больше людей, что, в свою очередь, привело к увеличению потребительских расходов и использования общественного транспорта, отметил Ди Наполи. По его словам, 43% работников финансовой сферы пользуются нью-йоркским метро.
Уолл-стрит обеспечивает 16% экономической активности в Нью-Йорке, и прибыль банковского сектора "критически важна для города", сказал Ди Наполи.
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