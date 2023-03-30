Viterra официально уведомила о прекращении экспорта зерна из РФ с июля этого года

Мировой зернотрейдер Viterra официально уведомил, что с 1 июля этого года прекращает экспорт российского зерна.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, знакомый с письмом СEO компании Дэвида Маттиске на имя первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, Viterra Limited информирует, что, начиная с 1 июля 2023 года, не намерена продолжать экспортировать зерно и изучает передачу своего бизнеса в РФ новым владельцам.

В письме отмечается, что детали предполагаемых сделок в настоящий момент обсуждаются. Когда они будут финализированы, Viterra проинформирует Минсельхоз и обратится в правкомиссию по иностранным инвестициям для согласования сделки.

В Минсельхозе "Интерфаксу" подтвердили получение письма и его содержание. "Уход Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме", - заявили в ведомстве.

В Минсельхозе также подчеркнули, что "российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК". "При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши", - сказали в ведомстве.

Накануне о своих планах по выходу из бизнеса по экспорту российского зерна заявил и зернотрейдер Cargill.